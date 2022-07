Brent Van Moer (Lotto-Soudal): "Kritiek? Ik snap het wel, maar we blijven optimistisch"

Lotto-Soudal had zijn zinnen gezet op de etappe naar Saint-Etienne gisteren, maar een schuiver van Caleb Ewan deed het kaartenhuisje in elkaar storten.

Ploegmakker Brent Van Moer had alvast hoopgevend nieuws over zijn Australische kopman.

"Hij is goed opgestaan en hij heeft geen blessures. Dat is het voornaamste", was de medische update bij de start van de 14e etappe. "Ik denk dat hij zich goed voelt en we hoeven niet te snel te panikeren."

Intussen jaagt Lotto-Soudal op een prestatie die de kritiek kan doen verstommen. "Ik snap het wel", zegt de minzame Van Moer over de kritische geluiden.

"We hebben nog niets laten zien, nog geen uitslagen. We hebben veel op Ewan gezet en we zijn veel bij hem gebleven."

"Hij heeft al veel pech gehad, zeker in Denemarken. Gisteren voelde hij zich echt goed, anders waren we niet zo vroeg beginnen te rijden. Maar toen was er weer pech."

"Veel kunnen we er niet aan doen. We blijven optimistisch", besluit Van Moer.