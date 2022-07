Lotto-baas John Lelangue: "Ewan zat 2 keer waar hij moest zitten, maar geluk speelt ook een rol"

Voor de start van de Tour de France werden al vragen gesteld of de sprinttrein van Lotto-Soudal zonder Jasper De Buyst en Roger Kluge sterk genoeg zou zijn. De eerste twee massasprints konden die vragen niet wegpoetsen. Toch twijfelt algemeen manager John Lelangue niet.

"We hebben nog altijd het volle vertrouwen in Caleb Ewan. Hij was de voorbije 2 sprints telkens waar hij moet zijn. Op 500 meter van de finish zat hij telkens in het goeie wiel, dat van Jakobsen of Groenewegen."

"Caleb is dan ook tevreden over zijn trein. Zelfs met Jasper zou het niet anders geweest zijn. Caleb is geen sprinter die een volledige trein nodig heeft. Ze moeten hem in het goeie wiel afzetten en dan is het aan de pocket rocket."

"Maar de factor geluk speelt ook altijd mee in een sprint en dat was twee keer niet met ons. Caleb zat twee keer geblokkeerd."

Het zelfvertrouwen blijft dan ook intact. "Caleb weet dat hij de benen heeft en dat de ploeg er staat. Hij heeft zich niets te verwijten en de ploeg ook niet. Ik denk dat hij vandaag ook moet standhouden op die klim, daar heeft hij specifiek op getraind. Net zoals voor Milaan-Sanremo en je weet wat er dan allemaal mogelijk is."