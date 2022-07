Alpe d'Huez staat bekend voor zijn 21 haarspeldbochten. De ene bocht is al bekender dan de andere. Zo staat bocht zeven - de laatste bocht voor de renners het dorpje Huez in rijden - bekend als de Nederlandse bocht, waar duizenden oranje uitgedoste Nederlandse wielerfans ambiance maken tijdens de Tour. Ze zijn alvast vroeg begonnen. Gisterenavond was er daar al een feestje aan de gang. Hier volgen enkele sfeerbeelden.