19,4 kilometer, 11 stroken: dit zijn de kasseien in de Tour de France

6 juli staat al maanden met rood aangestipt in de agenda van de wielerliefhebbers. In de Tour de France trekt het peloton straks tijdens de 5e etappe van Lille naar Arenberg: een tocht van 157 kilometer met 19,4 kilometer kasseien. Maak kennis met de stenen die de renners zullen geselen.

Om 13.35 u vertrekt het peloton in Lille, waar na een lange parade om 14 u het officiële startschot wordt gegeven. Carrefour de l'Arbre, Mons-en-Pévèle en Cysoing: het zijn slechts enkele trekpleisters van de gebruikelijke Parijs-Roubaix in het voorjaar, maar vandaag laat het peloton die marteltuigen links liggen. Dat mag u bijna letterlijk nemen, want de 176 renners rijden in de eerste helft van deze etappe voortdurend in de buurt van die heroïsche paden en dorpjes, maar de stroken zelf worden genegeerd. Op 75 kilometer van de finish zullen we naar de eerste massasprint van de dag staren. Dan duikt de eerste van 11 stroken op. De parcoursbouwers hebben twee weken geleden nog een aanpassing doorgevoerd. Door toegevoegde verkeersobstakels wordt die zone in de omgekeerde richting afgelegd en is de totale afstand van de rit (niet van de kilometers kasseien) nog uitgebreid met 3 kilometer.

De speeltuin van Denain

Na die openingsdans kan het peloton een eerste keer de schade opmeten en kan het ook een klein beetje tot rust komen, want richting de tweede strook moet ruim 15 kilometer overbrugd worden. Vanaf zone 10 - in licht dalende lijn - is het echter alle hens aan dek. Op 57 kilometer van de finish trekken we een blik open met secteurs die elkaar nu veel sneller opvolgen. In vergelijking met de vorige kasseiritten heeft ASO nu voor langere en meer technische stroken geopteerd. Het zijn in deze fase van de etappe evenwel porties die onbekend zijn voor de vaste deelnemers aan Parijs-Roubaix, maar wel geregeld figureren in de GP van Denain. Mathieu van der Poel won die eendagskoers in 2019, Jasper Philipsen in 2021 en dit voorjaar kwamen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard er hun kasseigevoel testen.

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard tijdens de GP van Denain midden maart.

Laatste 5 stroken