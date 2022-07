Serge Pauwels in Sporza Tour: "Vandaag was gemiste kans om Pogacar aan te vallen"

De rit naar Megève was nog maar het voorgerecht voor de copieuze Alpenschotel die ons morgen en overmorgen te wachten staat. Toch bleven Christophe Vandegoor en Serge Pauwels wat op hun honger zitten.

"Ik vind het een gemiste kans van Jumbo-Visma en Ineos om Pogacar en zijn team te bestoken", zegt Pauwels.

"Tom Pidcock heeft even meegedaan om mee te sluipen in de vlucht. Stel je voor dat hij in de kopgroep van 25 zit! Dan krijg je een ander verhaal, want hij staat nog binnen de 2 minuten."

"Bij UAE zijn er een paar vraagtekens en eentje daarvan is Majka. Die is misschien maar 2% minder dan zijn kopman Pogacar. Maar wat doen ze als ze hem verliezen aan corona (hij testte licht-positief)? Gaan ze de koers dan blijven dragen?"

"Voor mij zou het een goeie strategie voor Ineos en Jumbo-Visma zijn om morgen en overmorgen een mannetje mee te sturen in de aanval. En dan heb ik het over een Pidcock of Roglic."