EK wielrennen voor beloften kleurt oranje: Shirin van Anrooij heerst in tijdrit én wegrit

Donderdag veroverde Shirin van Anrooij al goud op het EK tijdrijden voor beloften. In het Portugese Sangalhos was de 20-jarige Nederlandse toen duidelijker sneller dan de Italiaanse Guazzini. Shari Bossuyt viel net naast het podium op het 22 kilometer lange parcours.



Vandaag stond dan weer de heuvelachtige wegrit op het programma. Met enkele stevige knikjes en ook nog een oplopende finale was Van Anrooij alvast opnieuw een van de kanshebbers.



De Nederlandse renster van Trek-Segafredo ontgoochelde allerminst. Diep in de finale liet ze met een stevige punch alles en iedereen achter zich om vervolgens solo over de meet te komen.



Shari Bossuyt eindigde uiteindelijk opnieuw als beste Belgische op de 9e plek.