Kiwi Ally Wollaston is Shari Bossuyt net te snel af in de sprint van de Ronde van België

De eerste rit in lijn van de Ronde van België bij de vrouwen is op een massasprint geëindigd. In een prangende sprint in Brugge gooide Ally Wollaston haar wiel net iets eerder over de finish dan Shari Bossuyt. Wollaston neemt ook de leiderstrui over van de Poolse proloogwinnares Agnieszka Skalniak-Sojka, die vandaag 3e werd.