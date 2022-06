BikeExchange-vrouwen verpletteren de tegenstand in tijdrit Ronde van Zwitserland

De mannen ronden hun Ronde van Zwitserland straks af met een tijdrit in Vaduz, de vrouwen zetten rond de middag al hun tanden in het parcours van ruim 25 kilometer in Liechtenstein.

Lucinda Brand verdedigde haar leiderstrui en finishte op een oerdegelijke 4e plaats, maar voor dagwinst was niemand opgewassen tegen het blok van BikeExchange.

Kristen Faulkner was 14 seconden sneller dan ploeggenote Georgia Williams, Georgia Baker maakte op 1'04" het feestje van de Australische ploeg compleet.

Faulkner erft de gele trui van Brand - die weliswaar op slechts 4 seconden staat - en trekt als leider de bergen in.