Lorena Wiebes voert bisnummer op in Women's Tour, Shari Bossuyt is 4e

Na 2 etappes voor de sprinters kregen de snelle vrouwn vandaag opnieuw hun kans in de Britse rittenkoers.



Onze landgenote Shari Bossuyt was bij de pinken. Ze glipte in de finale mee met een kopgroep van 16 rensters. Maar door een gebrek aan cohesie voorin werden ze ingerekend door het peloton.



Daarna probeerden andere rensters de sprintersteams een hak te zetten. Onder meer Katarzyna Niewiadoma, Grace Brown en Elisa Longo Borghini trokken eropuit. Maar het mondde toch uit in een massasprint.



Daarin stond andermaal geen maat op Lorena Wiebes, die naar haar 10e zege van het seizoen sprintte. Ze verovert ook de leiderstrui. Shari Bossuyt, gisteren nog 3e, legde vandaag beslag op de 4e plek.