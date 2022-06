Shari Bossuyt: "Ik denk dat het mogelijk is om Lotte Kopecky te kloppen op het BK in Middelkerke"

Als je naar het Belgische vrouwenpeloton kijkt, steekt één vrouw ver boven de rest uit. Haar naam is Lotte Kopecky. Nu rijst de vraag op welke manier Kopecky de titel kan tegengehouden worden om haar derde Belgische titel bij de vrouwen (op een rij) te pakken? Julie De Wilde (19) en Shari Bossuyt (21) lachen eens en kijken elkaar aan. “Ik denk wel dat het mogelijk is”, zegt Bossuyt, die vorig jaar bij de U23 Belgisch kampioene werd.

“Het kan zeker, maar het zal zeer moeilijk worden”, vult Julie De Wilde aan, die vorig jaar zilver veroverde bij de U23. “Ze heeft veel ervaring.”

Eén topfavoriete voor BK

Zondag is er maar één topfavoriete. Maar De Wilde en Bossuyt willen het Kopecky niet zomaar cadeau geven.



De Wilde en Bossuyt zijn niet traag aan de finish. "Er is nog altijd een verschil tussen Lotte en ons”, vertelt de renster van Canyon-SRAM. “Lotte wint soms massasprints op WorldTour-niveau. Ze staat 2 stappen verder dan wij."



De twee youngsters dromen ervan om in Kopecky's voetsporen te treden, stap voor stap. Ze zijn nog jong, maar Bossuyt en De Wilde hebben enorm veel potentieel. "Ik heb liever dat ik rustig kan groeien, dan dat ik nu de pannen van het dak rijd", vertelt Bossuyt. "Zo kan je rustig groeien en zitten de media er niet te kort op, want dat zou alleen maar de druk verhogen."

"Het vrouwenwielrennen zit in de lift"

Het vrouwenwielrennen zit in de lift. Er komen meer professionele teams en rensters bij. Alles wordt professioneler qua voeding, training en omkadering. "Ik ben blij dat ik in deze periode renster ben geworden", vertelt De Wilde. "Ik vind het leuk dat we ook de beginperiode kennen." Ook het materiaal heeft een enorm boost gekregen. "Ik herinner mij nog de periode dat ik begon met wielrennen. Ik had een handgeschakelde fiets uit de Decathlon met de kabels op het frame", vertelt De Wilde. "Nu is alles elektronisch geschakeld en met schijfremmen." Er is ook een evolutie qua media-aandacht. Vrouwenwielrennen krijgt een volwaardige plaats naast het mannenwielrennen. "Zes jaar geleden kwam er nog geen vrouwencyclocross op televisie", vertelt Bossuyt. "Nu gaat de meeste aandacht naar de vrouwen, omdat het spannender is." The best is yet to come. "Het is te hopen", zegt Bossuyt met een glimlach.

Bossuyt en De Wilde als potentiële opvolgers van D'hoore en Kopecky

Bossuyt en De Wilde zijn nog heel jong, maar toch worden ze door kenners aanschouwd als potentiële opvolgers van Jolien D'hoore - ex-renster en bronzenmedaillewinnares op de omnium op de Spelen in Rio de Janeiro - en Lotte Kopecky. Voelen zij dat ook zo aan? "Inderdaad, anders zouden we ook niet hier gezeten hebben", gekscheert Bossuyt. "Ik denk dat we ook leren leven hebben met andere rensters die naar je kijken in koers. Om mijn kans in een wedstrijd te wagen, val ik toch aan." "Ik weet dat de meeste mensen mij kennen", zegt De Wilde. "Maar het is niet dat ik daardoor meer gestrest rondloop."

Terugkeer na lange revalidatie voor Julie De Wilde

De Wilde liet enkele mooie resultaten voorleggen in het voorjaar, maar half april viel ze zwaar in Parijs-Roubaix. De 19-jarige renster van Plantur-Pura brak haar 6e halswervel op 2 verschillende plaatsen en liep een zware hersenschudding op.



"Ik heb twee weken plat moeten liggen op een zetelbed in een donkere kamer", legt De Wilde haar situatie uit. Na enkele dagen is De Wilde beginnen te wandelen. Later heeft ze zich ingeschreven in een fitness.



Geleidelijk aan is ze daarna rustig beginnen te fietsen. "Eerst op mijn rollen met een aangepast stuur, zodat ik iets rechter zat. Het is nu de 3e week dat ik degelijk kan trainen. Dat is dus niet zo lang", besluit ze met een glimlach.