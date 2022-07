Roeier Tibo Vyvey verlaat WB-manche in Luzern met zilver in de lichte skiff

De 21-jarige Vyvey, die in Belgrado al de openingsmanche had gewonnen maar in Poznan in de tweede manche verstek moest laten gaan, moest in de finale van de skiff voor lichtgewichten enkel de Ier Paul O'Donovan laten voorgaan.

Vyvey had zijn reeks op vrijdag gewonnen en was ook de snelste in zijn halve finale op zaterdagochtend. In de A-finale liet hij het initiatief aan de Australiër Oscar McGuiness, voordat O'Donovan vanaf de laatste 500 meter de leiding nam en won in 6'47"15.

De Belgische skiffeur finishte iets meer dan een seconde achter de Ier in 6'48"72. De Uruguayaan Bruno Cetraro Berriolo maakte het podium compleet (6'49"81).