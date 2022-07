Lennard Kämna verbijt de ontgoocheling: “Alles gegeven, ik kon niet beter”

Kämna zat samen met zijn ploegmaat Maximilian Schachmann in de vlucht van de dag en bleek uiteindelijk de sterkste van de kopgroep. Maar net niet sterk genoeg om ook de ritzege te pakken.

“Dit is bijzonder jammer, maar ik kon niet beter. Ik heb alles gegeven tot op het einde en kon onmogelijk nog sneller.”

“Max heeft veel werk voor me opgeknapt, aangezien hij zelf geen goede dag had. We hebben vrij snel beslist dat we mijn kaart zouden trekken."

"Het peloton gaf ons niet veel ruimte en daarom sprongen we al vroeg weg uit de kopgroep om zo ver mogelijk uit te lopen. Maar uiteindelijk was het niet genoeg in die laatste 150 meter.”

“We hebben de fans toch een mooi spektakel bezorgd. Ik ben trots hoe we vandaag als team gepresteerd hebben.”