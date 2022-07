Tadej Pogacar gaat tot het gaatje en wint op La Planche des Belles Filles

clock 17:14 17 uur 14. 1. Tadej Pogacar 2. Jonas Vingegaard 3. Primoz Roglic 4. Lennard Kämna 5. Geraint Thomas . 1. Tadej Pogacar

2. Jonas Vingegaard

3. Primoz Roglic

4. Lennard Kämna

5. Geraint Thomas

clock 17:13 17 uur 13. Meintjes staat te voet, Yates verliest 25". Schade op de Planche des Belles Filles. . Meintjes staat te voet, Yates verliest 25". Schade op de Planche des Belles Filles.

clock 17:13 17 uur 13. Pogacar wint! Pogacar springt er nog op en over en wint! . Pogacar wint! Pogacar springt er nog op en over en wint!

clock 17:12 17 uur 12. Kämna valt volledig stil. Vingegaard gaat er op en over. . Kämna valt volledig stil. Vingegaard gaat er op en over.

clock 17:11 17 uur 11. Pogacar! Majka geeft het signaal aan Pogacar en versnelt meteen. Yates en Roglic dichten het gat. . Pogacar! Majka geeft het signaal aan Pogacar en versnelt meteen. Yates en Roglic dichten het gat.

clock 17:11 17 uur 11. David Gaudu moet ook lossen. Nu komen we op het gravelgedeelte. . David Gaudu moet ook lossen. Nu komen we op het gravelgedeelte.

clock 17:10 17 uur 10. Majka met een laatste versnelling. Een lanceerplatform voor Pogacar? . Majka met een laatste versnelling. Een lanceerplatform voor Pogacar?

clock 17:08 17 uur 08. Nog 1.5 km, nu komen de steilste stukken. Kämna rijdt op een stukje van 16%, zo meteen komt er nog een strook van 24%. . Nog 1.5 km, nu komen de steilste stukken. Kämna rijdt op een stukje van 16%, zo meteen komt er nog een strook van 24%.

clock 17:07 17 uur 07. Kämna profiteert even van een vlakkere strook. Zijn voorsprong blijft stabiel. . Kämna profiteert even van een vlakkere strook. Zijn voorsprong blijft stabiel.

clock 17:06 17 uur 06. Het wordt bijzonder spannend voor de ritoverwinning. Lennard Kämna heeft nog altijd een bonus van 45", maar als er vuurwerk komt in het peloton kan die voorsprong snel verdwijnen. . Het wordt bijzonder spannend voor de ritoverwinning. Lennard Kämna heeft nog altijd een bonus van 45", maar als er vuurwerk komt in het peloton kan die voorsprong snel verdwijnen.

clock 17:04 17 uur 04. Ook Neilson Powless wordt in de problemen gemeld. De tweede in de tussenstand mag zijn gele droom opbergen. . Ook Neilson Powless wordt in de problemen gemeld. De tweede in de tussenstand mag zijn gele droom opbergen.

clock 17:04 17 uur 04. Het regent podiumkandidaten! Ook Vlasov moet de groep laten gaan. Het regent podiumkandidaten! Ook Vlasov moet de groep laten gaan

clock 17:03 17 uur 03. Vlasov in de problemen! Aleksandr Vlasov lost in het peloton. Gevolgen van de val gisteren of is hij echt gewoon niet goed genoeg? . Vlasov in de problemen! Aleksandr Vlasov lost in het peloton. Gevolgen van de val gisteren of is hij echt gewoon niet goed genoeg?

clock 17:02 49". Terwijl het peloton Luke Durbridge oppeuzelt, duikt de voorsprong van Lennard Kämna onder de minuut. Nog 49 seconden. . 17 uur 02. time difference 49" Terwijl het peloton Luke Durbridge oppeuzelt, duikt de voorsprong van Lennard Kämna onder de minuut. Nog 49 seconden.

clock 17:01 17 uur 01. Ook Mattia Cattaneo en Jakob Fuglsang moeten de rol lossen. En dan moeten de echte versnellingen nog komen. . Ook Mattia Cattaneo en Jakob Fuglsang moeten de rol lossen. En dan moeten de echte versnellingen nog komen.

clock 17:01 17 uur 01. Thibaut Pinot moet er ook af, zijn ploegmaat David Gaudu zit nog attent voorin. . Thibaut Pinot moet er ook af, zijn ploegmaat David Gaudu zit nog attent voorin.

clock 17:01 17 uur 01. O'Connor staat te voet! Het is niet de Tour van Ben O'Connor. Hij parkeert volledig. . O'Connor staat te voet! Het is niet de Tour van Ben O'Connor. Hij parkeert volledig.

clock 17:01 17 uur 01. Dat is snel. O'Connor, nummer 4 van vorig jaar, moet al lossen. Dat is snel. O'Connor, nummer 4 van vorig jaar, moet al lossen

clock 16:59 16 uur 59. In de Giro wist Kämna ook al een etappe te winnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe won op de Etna. Kan hij dat kunststukje herhalen? . In de Giro wist Kämna ook al een etappe te winnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe won op de Etna. Kan hij dat kunststukje herhalen?

clock 16:58 16 uur 58. Kämna gaat op en over Geschke. Kämna gaat op en over Geschke

clock 16:57 16 uur 57. Lennard Kämna laat Simon Geschke ter plaatse. De Duitser stoomt meteen door. Hij gaat volop voor de ritoverwinning. Zijn bonus bedraagt 1'09". . Lennard Kämna laat Simon Geschke ter plaatse. De Duitser stoomt meteen door. Hij gaat volop voor de ritoverwinning. Zijn bonus bedraagt 1'09".

clock 16:57 16 uur 57. Lennard Kämna versnelt van achter de rug van Dylan Teuns. We krijgen twee Duitsers aan de leiding. . Lennard Kämna versnelt van achter de rug van Dylan Teuns. We krijgen twee Duitsers aan de leiding.

clock 16:57 16 uur 57. Geschke versnelt als eerste, Teuns probeert te volgen. Geschke versnelt als eerste, Teuns probeert te volgen

clock 16:56 16 uur 56. De ploeg van Pogacar niet sterk genoeg? Ze zitten er nog met z'n vieren. George Bennett, Brandon McNulty, Rafal Majka en natuurlijk Tadej Pogacar. . De ploeg van Pogacar niet sterk genoeg? Ze zitten er nog met z'n vieren. George Bennett, Brandon McNulty, Rafal Majka en natuurlijk Tadej Pogacar.

clock 16:56 16 uur 56.

clock 16:55 16 uur 55. Ze zijn nog met zijn drie voorin: Geschke, Kämna en Teuns. Durbridge moet lossen. . Ze zijn nog met zijn drie voorin: Geschke, Kämna en Teuns. Durbridge moet lossen.

clock 16:54 16 uur 54. Meteen Geschke. Simon Geschke wacht niet en valt meteen aan. Als ze nog kans willen maken, is dit de juiste tactiek. Ze hebben nog 1'18". . Meteen Geschke Simon Geschke wacht niet en valt meteen aan. Als ze nog kans willen maken, is dit de juiste tactiek. Ze hebben nog 1'18".

clock 16:54 Geschke gaat solo. 16 uur 54. Geschke gaat solo

clock 16:53 Voet van de Planche. Dylan Teuns is de eerste die de voet van 'zijn' Super Planche des Belles Filles bereikt. We zijn eraan begonnen! . 16 uur 53. mountain Voet van de Planche Dylan Teuns is de eerste die de voet van 'zijn' Super Planche des Belles Filles bereikt. We zijn eraan begonnen!

clock 16:52 16 uur 52. Het is van moeten in de kopgroep. Dat beseffen ze zelf ook. Dylan Teuns neemt meteen over van Kämna. . Het is van moeten in de kopgroep. Dat beseffen ze zelf ook. Dylan Teuns neemt meteen over van Kämna.

clock 16:52 16 uur 52. Kämna trekt meteen door. Teuns springt meteen op het wiel, ook Durbridge is mee. . Kämna trekt meteen door. Teuns springt meteen op het wiel, ook Durbridge is mee.

clock 16:51 16 uur 51. In de kopgroep is het Max Schachmann die zich volledig lijkt leeg te rijden voor Lennard Kämna. Benieuwd of dat iets zal opleveren. Hun voorsprong bedraagt nog 1'36". . In de kopgroep is het Max Schachmann die zich volledig lijkt leeg te rijden voor Lennard Kämna. Benieuwd of dat iets zal opleveren. Hun voorsprong bedraagt nog 1'36".

clock 16:50 16 uur 50. Filippo Ganna haalt nog eens alles uit de kast. Achter hem zitten Tom Pidcock, Geraint Thomas, Dani Martinez en Adam Yates klaar om hun klassement te verdedigen. . Filippo Ganna haalt nog eens alles uit de kast. Achter hem zitten Tom Pidcock, Geraint Thomas, Dani Martinez en Adam Yates klaar om hun klassement te verdedigen.

clock 16:49 16 uur 49.

clock 16:48 16 uur 48. Nog een kleine 2 km tot de voet van La Super Planche des Belles Filles. De leiders hebben nog een bonus van 1'40" op het peloton. . Nog een kleine 2 km tot de voet van La Super Planche des Belles Filles. De leiders hebben nog een bonus van 1'40" op het peloton.

clock 16:47 16 uur 47. Ganna, Küng en Van Aert voeren het peloton aan. Dan weet je dat het hard gaat. . Ganna, Küng en Van Aert voeren het peloton aan. Dan weet je dat het hard gaat.

clock 16:46 16 uur 46. Nathan Van Hooydonck laat lopen in het peloton. Zijn werkdag zit er op. Net als die van Caleb Ewan en Peter Sagan. . Nathan Van Hooydonck laat lopen in het peloton. Zijn werkdag zit er op. Net als die van Caleb Ewan en Peter Sagan.

clock 16:46 16 uur 46.

clock 16:37 16 uur 37. Het zal niet de laatste keer zijn deze zomer dat u kan genieten van de Super Planche des Belles Filles. Ook de vrouwen zullen deze col bedwingen. In de Tour des Femmes staat de beklimming gepland op 31 juli. . Het zal niet de laatste keer zijn deze zomer dat u kan genieten van de Super Planche des Belles Filles. Ook de vrouwen zullen deze col bedwingen. In de Tour des Femmes staat de beklimming gepland op 31 juli.

clock 16:36 Ook de groene trui herkennen we in het spel der treintjes. 16 uur 36. Ook de groene trui herkennen we in het spel der treintjes

clock 16:35 16 uur 35. De verschillende groepjes worden gevormd. Links rijden de mannen van Pogacar, rechts komt de brigade van Quintana. Daarachter zitten de drie kopmannen van de Ineos Grenadiers. . De verschillende groepjes worden gevormd. Links rijden de mannen van Pogacar, rechts komt de brigade van Quintana. Daarachter zitten de drie kopmannen van de Ineos Grenadiers.

clock 16:35 16 uur 35. Mikkel Bjerg is de volgende die aan de kant gaat. Het is nu de beurt aan Marc Soler om het tempo nog eens extra in de hoogte te jagen. . Mikkel Bjerg is de volgende die aan de kant gaat. Het is nu de beurt aan Marc Soler om het tempo nog eens extra in de hoogte te jagen.

clock 16:34 16 uur 34. Primoz Roglic: "Ik ben hier niet om te wenen, maar om te vechten". Primoz Roglic: "Ik ben hier niet om te wenen, maar om te vechten"

clock 16:32 16 uur 32. De ploegmakkers van Tadej Pogacar bij UAE moeten lossen: Marc Hirschi en Vegard Stake Laengen houden het voor bekeken. . De ploegmakkers van Tadej Pogacar bij UAE moeten lossen: Marc Hirschi en Vegard Stake Laengen houden het voor bekeken.

clock 16:29 16 uur 29.

clock 16:24 16 uur 24. Nog eens de koplopers overlopen: Max Schachmann en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Imanol Erviti (Movistar), Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Simon Geschke (Cofidis), Dylan Teuns (Bahrain Victorious) en Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM) hebben nog een voorsprong van 2'32". . Nog eens de koplopers overlopen: Max Schachmann en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Imanol Erviti (Movistar), Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Simon Geschke (Cofidis), Dylan Teuns (Bahrain Victorious) en Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM) hebben nog een voorsprong van 2'32".

clock 16:20 16 uur 20. Fabio Jakobsen haakt af in het peloton. De Nederlandse spurtbom beseft dat hij op dit parcours niks te zoeken heeft. . Fabio Jakobsen haakt af in het peloton. De Nederlandse spurtbom beseft dat hij op dit parcours niks te zoeken heeft.

clock 16:20 16 uur 20.

clock 16:16 16 uur 16. Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg zijn de Tim Declercq van dienst vandaag. Ze rijden al een hele dag op kop van het peloton voor hun kopman Tadej Pogacar. . Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg zijn de Tim Declercq van dienst vandaag. Ze rijden al een hele dag op kop van het peloton voor hun kopman Tadej Pogacar.

clock 16:16 16 uur 16.

clock 16:12 Berg. Magnus Cort hoopt dat het peloton de kopgroep terugpakt. Als Dylan Teuns de rit wint, pakt hij de bolletjestrui. Hetzelfde geldt voor Simon Geschke die de volle buit pakt op de Col des Croix. . 16 uur 12. mountain Berg Magnus Cort hoopt dat het peloton de kopgroep terugpakt. Als Dylan Teuns de rit wint, pakt hij de bolletjestrui. Hetzelfde geldt voor Simon Geschke die de volle buit pakt op de Col des Croix.

clock 16:11 16 uur 11. Voorlopig blijven het de mannen van Tadej Pogacar die de voorsprong controleren. Krijgen ze straks hulp van andere ploegen? . Voorlopig blijven het de mannen van Tadej Pogacar die de voorsprong controleren. Krijgen ze straks hulp van andere ploegen?

clock 16:09 Koekoek! Van der Poel toont zich vooraan. 16 uur 09. Koekoek! Van der Poel toont zich vooraan

clock 16:08 16 uur 08. Wat krijgen we nu? Mathieu van der Poel is te zien op de voorposten van het peloton. Dit is alleszins een positief signaal. . Wat krijgen we nu? Mathieu van der Poel is te zien op de voorposten van het peloton. Dit is alleszins een positief signaal.

clock 16:06 2'57". De voorsprong daalt nu weer tot onder de drie minuten. Het kan dus nog alle kanten uit in deze etappe. . 16 uur 06. time difference 2'57" De voorsprong daalt nu weer tot onder de drie minuten. Het kan dus nog alle kanten uit in deze etappe.

clock 16:06 16 uur 06. Romain Bardet staat nog altijd goed in het klassement. Romain Bardet staat nog altijd goed in het klassement

clock 16:00 16 uur . Max Schachmann en Imanol Erviti proberen op kousenvoeten weg te rijden uit de kopgroep. We zijn intussen begonnen aan het tweede opwarmertje van de dag: de Col des Croix (3,2 km aan 6,3%). . Max Schachmann en Imanol Erviti proberen op kousenvoeten weg te rijden uit de kopgroep. We zijn intussen begonnen aan het tweede opwarmertje van de dag: de Col des Croix (3,2 km aan 6,3%).

clock 15:59 15 uur 59. Tour VIDEO: Onze man verkende La Planche des Belles Filles met een plooifiets

clock 15:59 De manschappen van Pogacar op kop van het peloton. 15 uur 59. De manschappen van Pogacar op kop van het peloton

clock 15:55 3'14". Met nog een kleine 50km te gaan blijft het tijdsverschil oplopen. Is dit voldoende voor de ritwinst? . 15 uur 55. time difference 3'14" Met nog een kleine 50km te gaan blijft het tijdsverschil oplopen. Is dit voldoende voor de ritwinst?

clock 15:52 15 uur 52. We krijgen 7 leiders: Cyril Barthe (B&B) en Imanol Erviti (Movistar) komen weer aansluiten. . We krijgen 7 leiders: Cyril Barthe (B&B) en Imanol Erviti (Movistar) komen weer aansluiten.

clock 15:51 15 uur 51.

clock 15:50 15 uur 50. Teuns doet het erg verstandig, ik zie hem vandaag meedoen voor de overwinning. Sven Nys. Teuns doet het erg verstandig, ik zie hem vandaag meedoen voor de overwinning. Sven Nys

clock 15:48 15 uur 48. Stilte voor de storm voorlopig. De situatie lijkt voorlopig even vast te liggen. Onze commentatoren José De Cauwer en Renaat Schotte hebben zo de tijd om over koetjes en kalfjes te praten. En dat mag u zelfs letterlijk nemen. . Stilte voor de storm voorlopig. De situatie lijkt voorlopig even vast te liggen. Onze commentatoren José De Cauwer en Renaat Schotte hebben zo de tijd om over koetjes en kalfjes te praten. En dat mag u zelfs letterlijk nemen.

clock 15:47 15 uur 47.

clock 15:43 15 uur 43. We zijn bijna weer beneden na de Col de Gros Pierre. Voor we naar de Planche des Belles Filles trekken, moeten de renners eerst nog de Col des Croix verteren. . We zijn bijna weer beneden na de Col de Gros Pierre. Voor we naar de Planche des Belles Filles trekken, moeten de renners eerst nog de Col des Croix verteren.

clock 15:37 15 uur 37. De vijf koplopers lijken elkaar helemaal gevonden te hebben. In de afdaling proberen Imanol Erviti en Cyril Barthe nog terug te komen. . De vijf koplopers lijken elkaar helemaal gevonden te hebben. In de afdaling proberen Imanol Erviti en Cyril Barthe nog terug te komen.

clock 15:35 15 uur 35.

clock 15:33 Geschke pakt de punten. Simon Geschke is de enige die geïnteresseerd is in de punten voor de bergprijs. De Duitser pakt de twee punten op de top van de Col de Grosse Pierre. Magnus Cort hoeft zich dus nog geen zorgen te maken. . 15 uur 33. mountain Geschke pakt de punten Simon Geschke is de enige die geïnteresseerd is in de punten voor de bergprijs. De Duitser pakt de twee punten op de top van de Col de Grosse Pierre. Magnus Cort hoeft zich dus nog geen zorgen te maken.

clock 15:30 15 uur 30. Straffe putsch van Bora-Hansgrohe. Vlak voor de voet van de Col de Grosse Pierre (3 km aan 6.4%), vielen ze plots met z'n twee aan. Daardoor dikt de voorsprong op het peloton wel weer aan tot 2'30". . Straffe putsch van Bora-Hansgrohe. Vlak voor de voet van de Col de Grosse Pierre (3 km aan 6.4%), vielen ze plots met z'n twee aan. Daardoor dikt de voorsprong op het peloton wel weer aan tot 2'30".

clock 15:30 15 uur 30. De putsch van Bora die de kopgroep doet uiteen spatten. De putsch van Bora die de kopgroep doet uiteen spatten

clock 15:29 15 uur 29. Simon Geschke (Cofidis) dicht het gat, Dylan Teuns hangt op een tiental meter. . Simon Geschke (Cofidis) dicht het gat, Dylan Teuns hangt op een tiental meter.

clock 15:29 15 uur 29.

clock 15:27 15 uur 27. Imanol Erviti en Kasper Asgreen zijn de volgende die de rol moeten lossen. . Imanol Erviti en Kasper Asgreen zijn de volgende die de rol moeten lossen.

clock 15:27 15 uur 27. Ciccone plafonneert. Wat krijgen we nu? Giulio Ciccone moet als eerste lossen. Ploegmaat Mads Pedersen heeft een hele tijd voor niks op kop gereden. . Ciccone plafonneert Wat krijgen we nu? Giulio Ciccone moet als eerste lossen. Ploegmaat Mads Pedersen heeft een hele tijd voor niks op kop gereden.

clock 15:26 15 uur 26. Dylan Teuns probeert het gaatje dicht te rijden. . Dylan Teuns probeert het gaatje dicht te rijden.

clock 15:25 15 uur 25. Aanval BORA-Hansgrohe. Lennard Kämna en Max Schachmann maken gebruik van een afdaling om aan te vallen uit de kopgroep. Ze willen het kaf van het koren scheiden. Alleen Luke Durbridge glipt mee. . Aanval BORA-Hansgrohe Lennard Kämna en Max Schachmann maken gebruik van een afdaling om aan te vallen uit de kopgroep. Ze willen het kaf van het koren scheiden. Alleen Luke Durbridge glipt mee.

clock 15:24 15 uur 24. Een opmerkelijk beeld van vroeg in de rit: Lutsenko helpt Teuns met een wesp. Een opmerkelijk beeld van vroeg in de rit: Lutsenko helpt Teuns met een wesp

clock 15:22 15 uur 22. Wout van Aert dikt zijn voorsprong op Fabio Jakobsen aan tot 63 punten. De Nederlander lijkt de enige te zijn die Van Aert nog zou kunnen bedreigen. . Wout van Aert dikt zijn voorsprong op Fabio Jakobsen aan tot 63 punten. De Nederlander lijkt de enige te zijn die Van Aert nog zou kunnen bedreigen.

clock 15:22 15 uur 22. Mørkøv maakt er een pittige tussensprint van, maar Van Aert loopt uit. Mørkøv maakt er een pittige tussensprint van, maar Van Aert loopt uit

clock 15:21 15 uur 21. Jakobsen buigt het hoofd. Het is Van Aert die de tussenspurt in het peloton wint. Laporte pakt nog wat extra punten weg. . Jakobsen buigt het hoofd. Het is Van Aert die de tussenspurt in het peloton wint. Laporte pakt nog wat extra punten weg.

clock 15:21 15 uur 21.

clock 15:20 15 uur 20. Van Aert zit klaar voor de tussenspurt, ook Jakobsen en Groenewegen zitten in zijn buurt. . Van Aert zit klaar voor de tussenspurt, ook Jakobsen en Groenewegen zitten in zijn buurt.

clock 15:19 Sprint. Wout van Aert kan nog maximum 5 punten meegraaien in zijn strijd voor de groene trui. Mads Pedersen pakt met 20 punten de volle buit aan de tussenspurt. Al wordt er niet eens echt gesprint in de kopgroep. . 15 uur 19. sprint point Sprint Wout van Aert kan nog maximum 5 punten meegraaien in zijn strijd voor de groene trui. Mads Pedersen pakt met 20 punten de volle buit aan de tussenspurt. Al wordt er niet eens echt gesprint in de kopgroep.

clock 15:16 15 uur 16. Tadej Pogacar gaat opnieuw voor ritwinst. Tadej Pogacar gaat opnieuw voor ritwinst

clock 15:08 15 uur 08. Primoz Roglic steekt zijn hand in de lucht. De Sloveen vraagt hulp aan de ploegleiding terwijl hij een flesje water over zich heen spuit. . Primoz Roglic steekt zijn hand in de lucht. De Sloveen vraagt hulp aan de ploegleiding terwijl hij een flesje water over zich heen spuit.

clock 15:08 15 uur 08.

clock 15:02 Brandon McNulty. Fietswissel voor Brandon McNulty. Hij moet even uit het treintje van Pogacar. . 15 uur 02. mechanical breakdown Brandon McNulty Fietswissel voor Brandon McNulty. Hij moet even uit het treintje van Pogacar.

clock 15:00 15 uur . Vreemde vogels. Kasper Asgreen, Luke Durbridge, Imanol Erviti en Mads Pedersen zijn mee in de ontsnapping in een rit met aankomst bergop. In het verleden scoorden zij vooral goed op de Vlaamse wegen, ritwinst pakken zal dus niet lukken. . Vreemde vogels Kasper Asgreen, Luke Durbridge, Imanol Erviti en Mads Pedersen zijn mee in de ontsnapping in een rit met aankomst bergop. In het verleden scoorden zij vooral goed op de Vlaamse wegen, ritwinst pakken zal dus niet lukken.

clock 14:57 14 uur 57. David Gaudu: "Het is een beklimming die me moet liggen". David Gaudu: "Het is een beklimming die me moet liggen"

clock 14:53 14 uur 53.

clock 14:52 14 uur 52. Vegard Stake Laengen laat zich uitzakken. Vegard Stake Laengen laat zich uitzakken

clock 14:51 14 uur 51. Laengen lost. Stake Laengen (UAE) wordt teruggeroepen uit de kopgroep. Hij moet op kop van het peloton gaan werken voor Tadej Pogacar. De ploegleiding stopt hem nog wat drinkbussen toe. . Laengen lost Stake Laengen (UAE) wordt teruggeroepen uit de kopgroep. Hij moet op kop van het peloton gaan werken voor Tadej Pogacar. De ploegleiding stopt hem nog wat drinkbussen toe.

clock 14:48 2'00". De ploegmakkers van Tadej Pogacar houden het verschil beperkt tot 2 minuten. De geletruidrager lijkt dus zelf te azen op ritwinst en wil zijn leiderstrui absoluut behouden. . 14 uur 48. time difference 2'00" De ploegmakkers van Tadej Pogacar houden het verschil beperkt tot 2 minuten. De geletruidrager lijkt dus zelf te azen op ritwinst en wil zijn leiderstrui absoluut behouden.

clock 14:48 14 uur 48.

clock 14:43 14 uur 43. De eerste vluchter van de dag? De hypergemotiveerde Dylan Teuns uiteraard. De eerste vluchter van de dag? De hypergemotiveerde Dylan Teuns uiteraard