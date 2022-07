Wout van Aert (met vuiligheid in de benen): "Ik zie het niet zo negatief in"

"Het was toch een zware rit, want er werd snel gereden", reageerde Wout van Aert na de zoveelste podiumceremonie voor de alleskunner in deze Tour.

"Ik had nog een beetje vuiligheid van gisteren in mijn benen. Ik was blij dat ik me koest kon houden in het peloton. Ik heb de jongens uit de wind proberen te zetten en dat is goed gelukt."

De ritwinnaar was net als gisteren Tadej Pogacar, ook al legden vooral Jonas Vingegaard en Primoz Roglic hem wel het vuur aan de schenen.

"Ik hoor dat het nipt was. Je kan het dan van twee kanten bekijken: we wisten dat Pogacar sterk was, maar we zijn er dichtbij en Primoz toont dat hij na zijn val nog goeie benen heeft. Ik zie het niet zo negatief in."