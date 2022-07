Waarom hangt er een zwart "bakje" achteraan de podiumpet van Wout van Aert?

Maarten Vangramberen heeft de vraag voorgelegd aan Wout van Aert waarom hij een batterij aan de achterkant van zijn pet heeft hangen en ook een microfoontje vooraan. Hij vroeg zich af of het misschien voor intern gebruik of voor een of andere reeks?

"Tijdens deze Tour worden we onder andere door Netflix achter de schermen gevolgd voor een documentaire", legt Van Aert uit. "Blijkbaar willen ze weten wat ik na de koers heb te vertellen. Voor mij is het handig dat het op die manier niet in de weg zit."

"Meer zit er ook niet achter. Dat uur na de wedstrijd als ik door de mixed zone loopt kunnen ze meeluisteren wat ik te vertellen heb."