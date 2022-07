Tadej Pogacar toont opnieuw zijn superioriteit: "Deze rit zat al heel lang in mijn hoofd"

Zijn verloofde stond hem op te wachten op de top van La Planche des Belles Filles en dat gaf Tadej Pogacar duidelijk vleugels. Ploegmakker Rafal Majka effende het pad op de ongenadige slotklim en met een ultieme jump toonde Pogacar nog maar eens zijn superioriteit. Al ging het deze keer niet zonder slag of stoot.



“Het was heel moeilijk, zeker op het einde toen Jonas (Vingegaard, red.) aanviel. Hij was zo sterk. Mijn ploegmakkers hebben de hele dag hard gewerkt, dus ik moest alles geven om te winnen. Zeker omdat Urska aan de finish stond en mijn familie aan de voet van de klim."

"Het was een heel speciale dag. We hebben vandaag een stichting opgericht voor kankeronderzoek, daarom draag ik vandaag ook speciale schoenen. Ik ben heel blij en trots dat ik hier de overwinning kan pakken op La Planche des Belles Filles. Deze rit zal al heel lang in mijn hoofd, eigenlijk sinds het parcours bekend was. Het was een groot doel om hier vandaag te winnen."

Jonas Vingegaard legde Pogacar wel het vuur aan de schenen. De Sloveen moest alles uit de kast halen om de Deen nog voorbij te snellen. "Ik denk dat Jonas momenteel één van de beste klimmers in de wereld is, waarschijnlijk zelfs de beste. Hij is een compacte renner en heeft een zeer sterk team. Hij doet het voorlopig erg goed."

Slotsom is wel dat Pogacar in de stand weer wat meer marge neemt op de concurrentie. "Het is altijd goed om een beetje verder uit te lopen. Maar

in wielrennen kan de kloof nooit groot genoeg zijn."