Voormalig toptalent Mathias Bossaerts (ex-Anderlecht en City) stopt op 25-jarige leeftijd met voetballen

Als het over de Gouden Generatie van 1996 ging, kwam zijn naam steevast ter sprake. Vaak in één adem genoemd met Vincent Kompany.

In 2019 liep het verhaal van de Antwerpenaar ook daar ten einde. Vervolgens bleef het drie jaar vrijwel muisstil rond Bossaerts - soms nog eens gelinkt aan een club in nood.

Het was een avontuur met ups en downs, maar ik ben klaar voor iets nieuws in mijn leven.

"Het was een eer en plezier om de clubs te vertegenwoordigen waar ik speelde. Het was een avontuur met ups en downs, maar ik ben klaar voor iets nieuws in mijn leven. (...) Voetbal heeft me veel geleerd op en naast het veld. Lessen die ik zal meenemen in mijn volgende hoofdstuk."