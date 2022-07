Dan toch geen pensioen: Joaquin (40) doet er nog jaar bij bij Betis

Joaquin is een echt clubicoon van Betis. Als jeugdproduct debuteerde hij in 2000 in de eerste ploeg. Na 6 seizoenen verhuisde de Spanjaard naar Valencia (2006-2011). Vervolgens speelde hij ook voor Malaga (2011-2013) en Fiorentina (2013-2015) om daarna terug te keren naar zijn moederclub in Sevilla, waar hij aanvoerder is.



Met de beker vorig seizoen leek het een afscheid in schoonheid te worden, maar hij is er dan toch nog niet klaar mee. In 2020-2021 werd hij de speler die het vaakst het groen-witte shirt droeg. Hij zit nu aan 451 officiële duels, goed voor 61 goals en 44 assists.



Voor La Roja telt de voormalige international 52 caps (4 doelpunten).