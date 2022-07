Nadal moet met buikspierblessure passen voor halve finale Wimbledon

Na een marathonmatch van 4 uur en 20 minuten in de kwartfinales maakte Nadal al duidelijk dat hij niet in topvorm verkeert. Na zijn voetblessure, die hem al maanden teistert, had hij nu ook last van zijn buikspieren.

"Er is iets niet goed met mijn buikspieren", zei hij na afloop. "Daarom was mijn opslag ook anders. Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was om de wedstrijd af te maken."

Een scan heeft aangetoond dat Nadal een scheur van 7 millimeter heeft in zijn buikspier. De Spanjaard verscheen wel nog op het trainingsveld vandaag: hij probeerde zijn service wat aan te passen om minder druk op zijn buikspieren te zetten.

Nadal trok dan ook zijn conclusies. De 22-voudige grandslamwinnaar laat zijn halve finale tegen de Australiër Nick Kyrgios schieten. Kyrgios staat zo voor het eerst in zijn carrière in een grandslamfinale.

Nadal ziet ook zijn kans op een "calendar slam" - de vier grandslamtoernooien in één seizoen winnen - in rook opgaan. Dat is niemand meer gelukt sinds Rod Laver in 1969.

De laatste keer dat Nadal verstek moest laten gaan voor een wedstrijd, was in 2019 op de Masters in Parijs. In 2016 moest hij ook al eens geblesseerd afhaken op Roland Garros.