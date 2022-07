Titelverdediger Joachim Gérard haalt halve finales Wimbledon

Gérard kreeg op de Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar last in zijn hartstreek en had enkele weken intensieve verzorging nodig. Intussen vervolgt hij zijn carrière met een defibrillator.

Op Roland Garros was de eerste ronde het eindstation, maar op het Londense gras voelt onze 34-jarige landgenoot zich beter. Vorig jaar pakte hij er nog een grandslamtitel.

In twee sets zette hij de 16-jarige Japanner Tokito Oda opzij. In de halve finales neemt hij het op tegen eerste reekshoofd Shingo Kunieda of zijn eigen dubbelpartner Tom Egberink.