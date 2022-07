Familie smeekte Nadal om te stoppen, maar concurrent twijfelt aan blessure: “Geloof hem niet”

Nadal bevestigde later op de persconferentie dat zijn familie smeekte om te stoppen. Tevergeefs, dus.

Halfweg de tweede set leek het onmogelijk dat de Spanjaard zijn wedstrijd nog verder zou zetten. Tijdens een medische time out passeerde er zelfs een opvallend beeld.

Voor één keer was het niet die vervloekte voet, wel de buikspieren. Rafael Nadal vocht gisteren niet enkel tegen tegenstander Taylor Fritz, maar vooral tegen zijn eigen lichaam.

Toch was niet iedereen onder de indruk. Concurrent Fabio Fognini (nummer 63 van de wereld) trok op Instagram zelfs openlijk de blessure van Nadal in twijfel.

Het is nog onzeker of Nadal morgen zal aantreden in de halve finale tegen Nick Kyrgios. Vandaag ondergaat hij een scan aan de buikspieren.