Eddy Merckx: "Pogacar lijkt me minder goed, ik denk dat het nog spannend wordt"

Als de Ronde van Frankrijk in België is, dan mag Eddy Merckx natuurlijk niet ontbreken. "Dat mág wel, maar ik vind het nog altijd een groot plezier om naar de Tour te komen, zeker in België", nuanceert Merckx in startplaats Binche.

Merckx heeft al genoten van de Tour, vooral dan van de sterke prestaties van de Belgen. Maar in de strijd tussen de favorieten zag hij iets wat weinigen zagen.



"Tadej Pogacar leek mij gisteren niet zo sterk toen hij met Stuyven op pad was. Ze zijn immers niet meer tot bij de vluchters geraakt."



"Ik denk dan ook dat we nog een spannende Tour krijgen. Spannender dan de mensen denken. Als je ziet hoe Jonas Vingegaard in de Dauphiné rondreed. Gisteren verloor hij al bij al niet zo veel. En Pogacar leek mij niet de Pogacar van vorig jaar. Daarom denk ik dat het nog spannend wordt."