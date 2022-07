Tadej Pogacar staat er op dag 1: "Mijn beste start in de Tour ooit"

Tadej Pogacar was oerdegelijk tot aan het eerste tussenpunt en stak dan nog een tandje bij.

Zijn tweede luik was nog sterker en ei zo na hield hij Wout van Aert van de toptijd. Al werd het duo later nog weggeblazen door Yves Lampaert.

"Ik voelde me goed voor de start en ook tijdens de tijdrit had ik meteen het goede gevoel te pakken", reageerde de tweevoudige winnaar. "Het was leuk om hier te koersen, het was een mooie tijdrit en ik voelde me uitstekend onderweg."

Pogacar mag op dag 2 al in het wit rondhollen. "Dat was mijn doel vandaag", grapte hij, "Neen, het is fijn om al meteen een trui te hebben, maar het geel is het grote doel. Parijs is nog ver en er wachten nog veel zware dagen."

"Alles ligt nog heel dicht bij elkaar. Het was een fijne dag en dit is mijn beste start in de Tour ooit. Dit is zeker nog geen signaal naar mijn rivalen."

"Ik had een goede dag, ik startte hier met vertrouwen en ben er gewoon voor gegaan."

"Nu bekijken we het dag per dag en we zien nog wel de komende dagen wat er allemaal kan gebeuren."