Tadej Pogacar na de kasseirit: "Ik zal Jasper Stuyven een biertje trakteren"

Tadej Pogacar ontsnapte aan alle valpartijen, pechmomenten en nevenverhalen.

Terwijl de ene concurrent na de andere in een valkuil trapte, dartelde de Sloveen over de kasseien.

"Of ik volgend jaar deelneem aan Parijs-Roubaix? Neen, hier heb je maar 11 stroken, dat is een groot verschil. Dit was voldoende", gniffelde hij.

Pogacar kwam nooit in de problemen en reed op strook 3 - de lastigste portie van de dag - nog weg met Jasper Stuyven.

"Ik zat in een goeie positie en ik voelde me goed. Ik volgde Stuyven, maar die loste me bijna."

"Ik heb afgezien, maar ik kon toch volgen en ik pak nog enkele seconden."

"Dat Stuyven vandaag mijn beste ploegmaat was? Ik zal hem een biertje trakteren", zei de tweevoudige eindwinnaar.

Pogacar finishte als 7e op 51" en raapte 13" op de eerste klassementsmannen. In de stand is hij nu 4e op 19" van het geel.