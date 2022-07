LIVEBLOG: Red Flames zijn vertrokken richting Engeland en EK, minister Verlinden wuift hen uit

12 uur 31. Justine Vanhaevermaet: "Dit is een belangrijk toernooi voor het vrouwenvoetbal in België".

clock 11:59

11 uur 59. Ontbijt op luchthaven, 11 uur de lucht in. Vanochtend mocht de pers samen met de speelsters nog ontbijten op de luchthaven. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden was van de partij om de ploeg uit te wuiven. Zij noemt de Flames "rolmodellen". Ook kersvers bondsvoorzitter Paul Van den Bulck tekende present. Rond 11 uur ging het dan met het vliegtuig richting Manchester. Daar spelen ze op zondag om 18 uur hun eerste partij in het Manchester City Academy Stadium. Rond 12.15 uur arriveerden de Flames op Engelse bodem. Om 17 uur trainen de Belgische vrouwen al een eerste keer in hun basiskamp in Wigan. .