Julie Biesmans (92 caps): "EK-selectie nu in breedte sterker dan in 2017"

"In de breedte hebben we meer kwaliteit", zegt de 28-jarige Biesmans op een persbabbel in het Kilhey Court Hotel in Wigan, waar de Flames tijdens het toernooi verblijven.



"De selectie was voor de coach ook heel moeilijk te maken. Nu er 5 keer mag worden gewisseld, zal dit hopelijk een voordeel zijn voor ons."



Biesmans is met haar 11 jaar ervaring bij de nationale ploeg van grote waarde in de selectie. Zelf ziet ze haar rol als "iemand die op de achtergrond een van de leidinggevenden is".



"Ik ben niet de grootste roeper maar ik probeer op de achtergrond te sturen en te helpen waar ik kan. Zo heb ik mijn draai gevonden in het team."



De Flames zijn inmiddels 3 dagen in Engeland. Zondag om 18 uur gaat het eindelijk om de knikkers met de eerste groepswedstrijd in Manchester tegen IJsland. Volgens Biesmans loopt alles voorlopig zoals gewenst.



"De eerste dag moest iedereen nog een beetje zijn weg zoeken, ook letterlijk in het hotel, maar nu heb ik het gevoel dat iedereen ontspannen en klaar is. We leven dag na dag toe naar de eerste wedstrijd. Iedereen heeft heel veel goesting, zonder al te veel stress."



Biesmans is in principe een vaste waarde in het team van Serneels, maar zelf blijft ze op de vlakte over haar speelkansen op dit EK. "Ik hoop in de basis te staan, maar het is aan de coach om de beslissingen te maken. Het is een beetje afwachten."