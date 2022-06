Weg naar Belgische titel liep voor Kim de Baat via Dubai: "Veel afgezien, maar blij dat ik heb doorgezet"

"Tot de laatste kilometers had ik nooit gedacht dat ik voor de overwinning zou rijden. Ik wou gewoon de betere rensters in een zetel zetten. Maar dan kreeg ik opeens te horen dat ik ervoor mocht gaan."

Dat Kim de Baat op de erelijst van het BK Lotte Kopecky zou opvolgen, had ze zelf niet gedacht. "Ik kan zelf niet beschrijven hoe het voelt", vertelt ze een dag later. "Het moet nog binnenkomen."

"Mijn moeder was overdonderd dat ik de Belgische titel pakte. Ze won vroeger ook als underdog. Het was speciaal voor haar om haar dochter te zien winnen."

"In 2009 ben ik naar België gekomen", vertelt ze. Of ze de grens overstak om de moordende concurrentie te ontlopen? "Nee, dat was gewoon mooi meegenomen. Ik ben in België blijven plakken en heb in 2015 de Belgische nationaliteit aangevraagd."

Het winnen kreeg De Baat met de paplepel mee. Haar moeder, Nita de Vliet, kroonde zich in 1977 tot Nederlands kampioen. U leest het goed: Nederlands. Kim de Baat groeide namelijk op in Rotterdam.

"6 maanden vastgezeten in Dubai, met weinig vrijheid"

Opgegroeid in Nederland, verhuisd naar België en gehard in... Dubai. Na enkele moeilijke jaren met blessures - "Stoppen heeft door mijn hoofd gespookt" - koos De Baat voor een avontuur in Dubai, bij het amateurteam Dubai Police CT.

"Ik kon er fulltime fietsen, dan kan je grote stappen zetten. Maar het was een heel dubbele periode. Ik ben er een paar keer met mijn kop tegen de muur gelopen, want als vrouw heb je er niets te vertellen. Ik heb er 6 maanden vastgezeten, ik had weinig vrijheid."

"We sliepen er in een complex van de politie. Overal en altijd hingen er camera's. We konden niet gaan en staan waar we wilden. Er was geen ruimte voor eigen trainingsblokken, alles werd van hogerhand beslist."

"Ze hebben enorm veel geld in Dubai, maar ze hebben geen knowhow. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik heb het er enerzijds goed gehad, maar anderzijds heb ik er ook afgezien."

"Zeker de laatste twee, drie maanden was het aftellen tot ik naar huis kon gaan. Als je dan gisteren gaat zitten, terugspoelt en kijkt waar ik nu sta, ben ik toch blij dat ik heb doorgezet. Het is het zeker waard geweest."