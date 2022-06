Verrassend Belgisch kampioene Kim de Baat: "Nooit gedacht dat we voorop zouden blijven"

"Zonder de ploeg was het vandaag natuurlijk ook nooit gelukt. We hadden een sterk blok, met hele goede rensters. Als je dan in de finale opnieuw voorop geraakt, dan zet je je verstand gewoon op nul." Was een scenario zoals vandaag eigenlijk vooraf doorgesproken binnen de ploeg? "Ik voelde me vandaag echt wel goed, maar eigenlijk reed ik gewoon om de concurrenten achter ons te laten rijden", ging De Baat verder. "Op een bepaald moment zie je dan toch dat het een hele rare koers wordt en het heel moeilijk wordt voor de eenlingen achter ons. Dit is dan ook echt een ploegoverwinning."

Voor aanvang van het BK waren alle ogen op Lotte Kopecky gericht, maar uiteindelijk was het Kim de Baat die als outsider met de Belgische driekleur aan de haal ging. Enkele minuten na de mooiste zege uit haar carrière kon ze het dan ook nog steeds niet geloven. "Ik besef het eigenlijk niet zo goed. Ik ben niet echt een veelwinnaar, want meestal rijd ik in dienst van de ploeg. Dat is eigenlijk ook wat ik het liefste doe", vertelde De Baat voor de camera.

De Baat: "Wist niet of ik nog fatsoenlijk zou kunnen sprinten"

Wanneer begon De Baat zelf in de zege te geloven? "Eerlijk gezegd heb ik nooit gedacht dat we voorop zouden blijven", draaide de renster niet rond de pot.

"Maar als je dan gewoon kan blijven rijden, dan moeten de favorieten het gat proberen dichten. We zaten op dat moment in een zetel en dat was ook gewoon mijn intentie."

"In de laatste 2-3 kilometer werd er dan plots gezegd dat het aan mezelf was. Maar ik zat echt wel tegen de krampen aan en wist niet of ik nog wel fatsoenlijk zou kunnen sprinten."



"Voor de sprint stonden we bijna stil en plots zag ik Alana Castrique naast mij verschijnen. Ze ging aan op 200 meter en voor mij was dat ideaal, want er was tegenwind", legde De Baat uit.



"Ik moest gewoon wachten op het juiste moment en er vervolgens over gaan. Het is leuk dat iedereen het me gunt, maar ik dank toch vooral de ploeg", bleef de nieuwe Belgisch kampioene nederig.