Geen nieuwe titel voor Lotte Kopecky: "Ik ben blij dat het BK gedaan is"

Na de tijdrit had Lotte Kopecky al verteld dat een dubbelslag geen evidentie zou zijn. In Middelkerke werd die vrees bewaarheid.

"Ik ben blij dat dit BK gedaan is", zei ze spontaan in onze studio. "Ik keek er redelijk tegenop."

"Dit is een van de vervelendste wedstrijden van het seizoen en een van de moeilijkste koersen om te winnen."

"Ik had zeker niet het gevoel dat iedereen tegen mij reed, maar het was moeilijk om te controleren."

Kon Kopecky in het slot niet meer richting de kopgroep springen? "Ik zag Alana Castrique gaan, maar ik denk dat ze mij niet zo makkelijk hadden laten rijden."

Over winnares Kim de Baat was Kopecky, zelf 51e, lovend. "Ze was al de hele dag in de aanval. Ze heeft verdiend gewonnen. Het is mooi dat ze beloond wordt."