Roodhooft bevestigt vertrek Merlier naar Quick-Step: "Gemengde gevoelens na dit BK? Moeilijke vraag"

Met Tim Merlier en Jasper Philipsen heeft Alpecin-Fenix al een tijdje twee hanen op dezelfde sprintstok. De broers Roodhooft hebben duidelijk voor Jasper Philipsen gekozen, waardoor Tim Merlier volgend seizoen bij Quick-Step zal belanden.

"Tim Merlier wint vandaag, maar Tim Merlier rijdt volgend jaar voor Patrick Lefevere", bevestigt manager Christoph Roodhooft de geruchten bij Sporza. "Alleen: hij pakt de titel vandaag wel voor Alpecin."

Of Roodhooft dan toch niet met gemengde gevoelens zit dat Philipsen niet gewonnen heeft? Na een lange stilte: "Dat is een moeilijke vraag. Ik ben blij voor Tim en voor de ploeg. Als hij niet wint, dan wint Jordi Meeus en hebben we helemaal niets."

"Als team hebben we een fantastische koers gereden, op een professionele manier. Na Gent-Wevelgem hebben ze met ons gelachen, dat we van alles niet goed deden. En vandaag hebben we 1 en 3. Er zal opnieuw wel iets niet goed zijn, zeker?"

Voor de Tour heeft Alpecin voor Philipsen gekozen. "Je kunt maar 8 renners meenemen en we gaan vol voor etappezeges met Jasper. Maar ik ben zeker dat we Tim nog vaak zullen zien dit najaar."