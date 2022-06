Alexandra Tondeur wordt bij haar debuut in Nice meteen 2e, Belgische Amerikaan wint bij de mannen

De Ironman van Nice is de oudste triatlon van Europa, maar toch moest Alexandra Tondeur eerst 35 jaar worden voor ze er voor het eerst aan de start stond.

Aan de Duitse Svenja Thoes viel er in de strijd om de zege wel niets te doen. Ze won met bijna 25 minuten voorsprong. Tondeur finishte zelf in 9u42'17". Door de concurrentie met de EK's in Elsinore (70.3) en Frankfurt (140.6) stonden er bij de vrouwen wel maar acht profs aan de start.

Bij de mannen won de Amerikaan van Belgische origine Rodolphe von Berg in 8u24'26", voor de Fransen William Mennesson en Arthur Horseau. Timothy Van Houtem (9u11'11") werd tiende, Seppe Odeyn (9u27'23") twaalfde.