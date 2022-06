Becky Massey uitzinnig na zege: "Dikke schijt! Oei, ik mag niet vloeken op tv"

Massey: "Oei, ik mag niet vloeken op tv"

Ondanks een blessure voor Laure Resimont (zie: lees ook) konden de Belgian Cats nog aan het langste eind trekken tegen Brazilië. "Oh my god", reageerde Massey opgelaten voor de microfoon van Sporza.

"Gisteren waren we in de match tegen Polen nog zo gestresseerd. Nu hebben we gewoon gezegd: fuck it, dikke schijt, gewoon gaan. We wisten dat het fysiek zwaar zou worden, maar we moesten gewoon gaan."

"In de voorbije matchen hadden we wat rebounds gemist. Nu dacht ik dus: fuck it, ik moet gewoon naar alle ballen springen. Ik heb dus geprobeerd om alle ballen te pakken."

"Het publiek was geweldig, daar hebben we gewoon zo veel uit gehaald", aldus Massey.

Wat was de juiste ingesteldheid nu weer? "Fuck it", herhaalde de Belgian Cat nog één keer, voor ze haar hand voor haar mond sloeg. "Oei, ik mag niet vloeken op tv. Mijn excuses."

Tegen wereldkampioen China staan de Cats vanavond (21.10 uur) voor een loodzware opdracht. "Het wordt heel fysiek, maar "we got it"", besloot Massey.