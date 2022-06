Straf nummertje! Ondanks blessure knokken Belgian Cats zich naar kwartfinale WK 3x3

Ondanks een goed openingspunt van Massey, begonnen de Cats twijfelend. Al stond het vizier van de Braziliaanse Seleçao ook niet op scherp. Na een rondje missers van beide landen was het Brazilië dat een eerste keer dreigde uit te lopen.

Onder impuls van Vanloo, die vandaag wel succesvol was op de 2-punters en Massey, die bijzonder sterk onder de korf was kwamen de Cats langszij.



Tot Resimont zich misstapte en neerviel. Ze schreeuwde het uit van de pijn en al snel werd duidelijk dat ze niet meer voort kon spelen. Met one cat down bleek de strijdlust nog meer aangewakkerd.

De Cats toonden zich mentaal en fysiek veel sterker dan Braziliaanse vrouwen en vergrootten geleidelijk aan hun score. Vanloo besliste de wedstrijd met alweer een 2-punter. De vrije worpen van haar en Massey legden Brazilië defintief over de knie.

Na het fluitsignaal kwam de geblesseerde, maar tijdens het slot hevig supporterende, Resimont nog hinkend meevieren. Tranen van geluk schoten in de ogen van Massey en co.

De nodige portie zelfvertrouwen is getankt. En dat zal nodig zijn, want vanavond om 21.10 u wacht wereldkampioen China in de kwartfinales.