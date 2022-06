Club Brugge snuffelt aan ex-Engels international Andy Carroll: "Een vrijblijvende screening"

Met zijn 1,93 meter lijkt Andy Carroll op het eerste gezicht als een houthakker in de frontlinie rond te lopen, maar de Engelsman liet doorheen zijn carrière met enkele wereldgoals zien dat hij ook aardig uit de voeten kan.

Zo kwam Carroll afgelopen seizoen nog in de aandacht toen hij voor tweedeklasser Reading twee weergaloze doelpunten maakte in twee minuten, die allebei wel werden afgekeurd.

Het waren zeldzame flitsen van Carroll bij Reading, die ook bij West Bromwich niet kon overtuigen de voorbije maanden. De negenvoudige Engelse international kreeg dan ook geen nieuw contract. Zo belandde zijn dossier in het tussenseizoen op het bureau van Vincent Mannaert van Club Brugge.

Carroll is momenteel nog niet aan het testen, maar blauw-zwart bevestigt wel dat de zaak wordt onderzocht: "Hij ondergaat een vrijblijvende screening en daarna evalueren we zijn situatie", luidt het. "Dan moeten we de knoop doorhakken of hij enkele weken op proef mag meedraaien."