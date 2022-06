Jumbo-Visma na verschillende coronagevallen: "De schrik in het peloton zit er goed in"

In minder dan 24 uur testten 4 teamleden van Jumbo-Visma positief op het coronavirus. "Het ging zo snel, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Voor ons was er geen andere keuze dan inpakken en naar huis te gaan", vertelt Merijn Zeeman. De timing van de coronabesmettingen is bijzonder ongelukkig, op 2 weken voor de start van de Tour. "Onze ervaring leert dat het vrij vlot verloopt, ook het herstel. Het is niet zo dat wie vandaag positief test sowieso niet kan starten in de Tour. Daar maak ik me op dit moment geen zorgen over." "We zullen moeten zien hoe het nu voort evolueert. Er zijn 4 teamleden die positief getest hebben en we weten allemaal hoe besmettelijk het is en hoe snel het kan gaan. Ook daarom vonden we het onverantwoord om in koers te blijven. De kans op meer besmettingen zou te groot zijn."

Ook bij DSM waren er 3 positieve gevallen, maar die ploeg blijft wel in koers. "Iedereen moet zijn eigen afweging maken", vindt Zeeman. "Onze inschatting was dat we nu misschien nog konden voorkomen dat de besmettingen zich uitbreiden naar stafleden en renners die naar de Tour gaan."

"Ik denk wel dat de schrik in het peloton er goed in zit. In de Tour zullen er coronatesten zijn op de rustdagen. Wie positief test, moet naar huis. Dat is een nachtmerriescenario voor elke ploeg: van het ene op het andere moment kan het zomaar klaar zijn. We bereiden ons al maanden voor op de Tour. Dan maak je je wel ongerust."

Extra voorzorgsmaatregelen komen er voorlopig niet bij Jumbo-Visma. "Ik weet niet wat we nog meer kunnen doen. We testen voor elke wedstrijd, dragen nog steeds mondkapjes, renners slapen alleen op de kamer, we gebruiken luchtzuiveraars, ... We zijn er altijd vrij ver in gegaan om onze renners te beschermen en te blijven presteren."

"We waren er helaas op voorbereid dat dit kon gebeuren, omdat we merkten dat er meer en meer besmettingen kwamen. We hebben onze groep voor de Tour zo breed mogelijk gemaakt, zodat we op het laatste moment nog een selectie kunnen maken mocht iemand afvallen. Dat het nu zo extreem zou zijn, hadden we niet voorzien.