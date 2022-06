Bonificatieseconden bezorgen Longo Borghini eindzege in Women's Tour, hattrick voor Wiebes

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft op de valreep de Women's Tour gewonnen. In de slotrit in Oxford werd de Italiaanse kampioene derde, het leverde haar net genoeg bonificatieseconden op om de eindzege van Grace Brown af te snoepen (FDJ). De zege in de slotsprint was voor Lorena Wiebes (DSM), haar derde overwinning al in Groot-Brittannië.