Grace Brown legt Niewiadoma en Longo Borghini erop in sprintje met zijn drieën in Women's Tour

Aan het feestje van Lorena Wiebes is een einde gekomen in de Women's Tour, een rittenkoers in Groot-Brittannië. Grace Brown reed in de finale weg uit een elitegroepje met Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo-Borghini. De Australische regelde de sprint met verve en mag meteen ook de leiderstrui aantrekken.