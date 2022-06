Chiara Consonni sprint naar winst in Dwars door de Westhoek, ereplaatsen voor Truyen en Cant

Vorig jaar hield Lorena Wiebes nog Jolien D'hoore van de zegebloemen in een sprintersfestival.



Dit jaar was de hoogste eer in Boezinge weggelegd voor Chiara Consonni. De 22-jarige Italiaanse is de jongere zus van Cofidis-sprinter Simone Consonni. Snelle vezels zitten dus in de familie.

De 19-jarige Nederlandse Sofie van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) eindigde 2e. Gaia Masetti, een andere Italiaanse, vervolledigde het podium.

Voor Belgische vlaggetjes in de top 10 zorgden veldrijdsters Marthe Truyen (8e) en Sanne Cant (10e). Ze komen op de weg allebei uit voor Plantur-Pura, de vrouwenploeg van Alpecin-Fenix.