BEKIJK: Sebastian Molano deelt zomaar een klap uit aan groene man Hugo Page

Op iets minder dan 10 kilometer van de finish in Gap zocht Sebastian Molano zijn sprintcollega Hugo Page op, die in het groen van Wout van Aert rijdt.

Er volgde een korte woordenwisseling die eindigde in een slag van Molano in het gezicht van Page. "Volgens hem sneed ik hem de weg af, maar dat was helemaal niet zo", reageerde de Fransman achteraf.

"Het is niet omdat ik maar 20 jaar ben, dat hij zoiets mag doen met mij. Hij is gek!"