Hoogdag voor Fransman Ferron in de Dauphiné: hij is de sluwste van de vluchters

Valentin Ferron: "Deze zege is de bekroning van al mijn harde werk. Een renner wint niet veel koersen in zijn carrière en het is geweldig om een etappe in de Dauphiné te kunnen winnen."

"Ik wist van mezelf dat ik niet de beste sprinter was in deze kopgroep, dus ik moest iets proberen. Bij het ingaan van de laatste kilometer viel het een beetje stil, dus trok ik vol in de aanval. Ik ben niet meer gestopt tot ik over de finishlijn kwam."

"We hebben bij TotalEnergies een heel goede groepsdynamiek en deze zege is dan ook voor heel het team. We gaan dit zonder twijfel vanavond vieren in het hotel!"