Joran Vliegen over finaleplaats Roland Garros: "Hier droomde ik van als kind"

"We begonnen met het idee om gewoon goed te proberen spelen en vooral plezier te hebben. En nu staan we plots in de finale", vervolgt de dubbelspecialist.

Vliegen: "We werden niet verondersteld samen te spelen en stonden bij de loting helemaal onderaan, omdat de gebruikelijke partner van Ulrikke niet de vereiste ranking had."

We zullen sowieso geen favoriet zijn. Ik hoop gewoon dat we bevrijd kunnen tennissen en genieten van het moment.

Ook voor de finale van morgen leggen de partners zich weinig druk op. "Ik hoop dat we op Court Philippe-Chatrier kunnen spelen. We zullen sowieso geen favoriet zijn, dus ik hoop dat we gewoon bevrijd kunnen tennissen en genieten van het moment", zegt Vliegen.



Ondertussen zijn de tegenstanders van Vliegen en Eikeri bekend. Ze nemen het op tegen het Japans-Nederlandse duo Shibahara-Koolhof, het tweede reekshoofd in Parijs.



De 28-jarige Vliegen legde zich de voorbije jaren vooral toe op het mannendubbel. Zijn beste resultaat tot dusver op een grandslamtoernooi was een kwartfinale. "Ik hoop dat ik ooit ook in de finale van het mannendubbel mag staan, maar in tussentijd is dit geweldig", besluit hij.