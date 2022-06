Joran Vliegen en Noorse Ulrikke Eikeri halen Roland Garros-finale in gemengd dubbel

In het dubbelspel bij de mannen was Joran Vliegen samen met Sander Gillé gesneuveld in de 1/8e finales, maar in het gemengd dubbel heeft de Belg het dus tot in de finale geschopt.



Samen met de Noorse Ulrikke Eikeri won Vliegen woensdag met 1-6, 7-6 en 10/7 van het Amerikaans-Duitse duo Melichar/Krawietz. Voor de Belgische dubbelspecialist wordt het zijn eerste finale op een grandslamtoernooi.