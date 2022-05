Gillé en Vliegen laten weer van zich horen op Roland Garros: "Altijd in blijven geloven"

In de eerste ronde van Roland Garros meteen uitkomen tegen de titelverdedigers Herbert en Mahut. Het was geen makkelijke eerste opdracht voor Sander Gillé en Joran Vliegen, maar onze landgenoten leken niet onder de indruk van de omstandigheden.

"Het Franse publiek stond - logischerwijs - heel erg achter hun landgenoten", aldus Joran Vliegen. "Gelukkig waren er ook veel Belgische fans en zijn we gewoon ons spel blijven spelen. Ook na de verloren tweede set."

Eind 2021 trekt het duo coach Jeff Coetzee aan. Een man met naam en faam in het dubbelspel. Toch blijven de prestaties uit.

"Het was niet evident", aldus Sander Gillé. We hebben toch een moeilijke periode achter de rug. Door elkaar veel feedback te geven, boeken we nu vooruitgang. We zijn altijd blijven strijden en dat komt er nu gelukkig uit."