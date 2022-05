Geen afscheid op het veld: Origi mist Champions League-finale met blessure

"Divock is zeker out voor de finale, want hij blesseerde zich in de laatste seconde van de trainingssessie gisteren", zei Klopp. "Hij heeft een spierblessure. Vijf dagen zullen niet genoeg zijn voor hem."

Origi, die na acht seizoenen Liverpool verlaat, zat door zijn blessure zondag al niet in de selectie voor de laatste competitiematch tegen Wolverhampton Wanderers.

Hij werd wel in de bloemetjes gezet op Anfield. Zo liep hij door een erehaag het veld op. "Hij is en zal voor altijd een Liverpool-legende zijn en een van de belangrijkste spelers die ik ooit onder mijn hoede had", liet Klopp vrijdag optekenen.

Origi maakte zich in 2019 in de Champions League onsterfelijk voor The Reds. In de terugwedstrijd van de halve finale tegen FC Barcelona maakte Liverpool dankzij een 4-0-zege en twee treffers van Origi een 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan. "Het Wonder van Anfield", kopten de Britse kranten daags nadien.

Enkele weken later deed Origi er nog een schepje bovenop door vlak na zijn invalbeurt in de finale tegen Tottenham Hotspur de 2-0-eindstand op het bord te zetten in Madrid. Liverpool won zo voor het eerst in 14 jaar de beker met de grote oren.