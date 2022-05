Liverpool bedankt supersub Divock Origi met erehaag: "Het was een waar genoegen"

"Een legende", noemde Jürgen Klopp de speler. En zo werd hij vanavond ook uitgewuifd na de 3-1-zege tegen Wolverhampton, een match die Divock Origi niet meer speelde. Hij blesseerde zich gisteren tijdens de voorbereiding.

"Ik heb hier ongelooflijke jaren gekend", sprak hij zelf. "Na die coronaperiode is het ook fijn om de supporters weer met z'n allen te zien."

"Liverpool is een ongelooflijke, speciale en grote club. Dat besef je pas als je hier tekent. Het was een waar genoegen."

"Ik heb altijd geprobeerd om Liverpool de beste Divock te serveren. Op die manier heb ik de ploeg proberen te helpen."

Zaterdag nog een keer in de Champions League-finale? "We zullen zien", antwoordde hij. "Het team staat voorop. Hopelijk kunnen we volgende week het seizoen afsluiten met een hoogtepunt."

Origi liep door een erehaag het veld op en kreeg heel wat kaders en andere aandenkens mee naar huis. Of naar Milaan? Zijn naam valt al enkele weken bij kersvers Italiaans kampioen AC Milan.