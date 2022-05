Rangers spoelt Europa League-ontgoocheling door met Schotse beker

Zouden ze bij Rangers even ongemakkelijk op hun stoel hebben geschoven toen er na 90 minuten opnieuw verlengingen aankwamen? In de finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt liep het faliekant af na een strafschoppenreeks.

Maar in de Schotse beker was er wel een happy end voor de Rangers. De vicekampioen had al voor de verlengingen de beste kansen gehad - doelman Craig Gordon pakte uit met een miraculeuze redding op een poging van Joe Aribo - maar na 94 minuten was het toch raak.

Ryan Jack mikte raak vanaf de rand van het strafschopgebied, Scott Wright drukte de hoop van Hearts helemaal de kop in. Voor het eerst in ruim een decennium wint Rangers nog eens de Schotse beker.