Maak je klaar voor CL-finale Lyon-Barcelona: "De beste ploeg ooit tegen de beste ploeg van het moment"

Als u nog geen plannen had zaterdagavond, dan leest u best dit artikel. De Champions League-finale bij de vrouwen staat op het menu. En die belooft smullen te worden: Lyon-Barcelona, oftewel de beste ploeg ooit tegen de beste ploeg van het moment.

"Het wordt een droomfinale in Turijn", zegt Hermien Vanbeveren, onze volger van het voetbal bij de vrouwen. "Lyon heeft de ervaring en de traditie, maar Barcelona is de club van het moment." De finale is een heruitgave van de finale van 2019. "Toen won Lyon, maar intussen zijn de waardeverhoudingen toch wat gewijzigd. Barcelona is licht favoriet, maar ik zou er geen geld op willen inzetten", zegt Vanbeveren. De Catalanen zijn titelverdediger, terwijl Lyon zich vorig jaar voor het eerst sinds 2009 niet wist te plaatsen voor de finale. Ze werden in de kwartfinale gewipt door PSG. "Barcelona heeft er een indrukwekkend seizoen opzitten. In de eigen competitie kroonden ze zich tot landskampioen met een perfect rapport. Ze wonnen alle 30 wedstrijden", zegt Vanbeveren. Hun doelpuntensaldo van +137 (148 voor, 11 tegen) is tekenend voor hun dominantie.

Barcelona speelde dit jaar al twee maal voor een vol Camp Nou.

Enorme aanhang voor Barcelona

Ook de achterban van Barcelona Femeni is om jaloers op te zijn. In de kwart- en halve finale speelden ze tegen respectievelijk Real Madrid en Wolfsburg voor een volgepakt Camp Nou, goed voor meer dan 90 000 toeschouwers. Een record in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal.

Aan het Europees palmares van Lyon kan Barca wel nog niet tippen. De Champions League-titel van vorig jaar was pas de eerste voor de Catalanen, Lyon telt er al zeven.

Ook in eigen land was Lyon het afgelopen decennium onklopbaar. Vorig jaar werd hun hegemonie even doorbroken door PSG, maar dit seizoen heeft Lyon terug orde op zaken gesteld en zijn ze op weg naar hun 15e landstitel.

Smaakmakers

Net als bij de mannen is er ook bij de vrouwen een Belgische speelster in de finale: Janice Cayman. Zij maakt sinds 2019 deel uit van de de selectie van Lyon, maar is er slechts sporadisch basisspeelster. Verwacht wordt dat ze zaterdag op de bank zal beginnen. "Ze is bezig aan een sterk seizoen en mag regelmatig invallen, dus ik denk dat speelminuten er wel inzitten voor Cayman", schat Vanbeveren in. De concurrentie vooraan bij Lyon is natuurlijk niet van de poes. Er wordt vooral gekeken naar de Noorse spits Ada Hegerberg. De 26-jarige Hegerberg was de eerste winnaar van de Gouden Bal en besliste eigenhandig de vorige finale tegen Barcelona met een hattrick. Haar statistieken zijn indrukwekkend. In het shirt van Lyon maakte ze al 144 goals in slechts 118 wedstrijden. "Hegerberg staat er steeds op de belangrijke momenten. Al heb ik het gevoel dat ze, sinds ze terug is uit blessure, nog niet helemaal terug op haar beste niveau is", zegt Vanbeveren. De Noorse keerde in oktober terug op het veld na 20 maanden blessureleed.

Ada Hegerberg is nog niet terug op haar beste niveau na haar lange blessure. Hermien Vanbeveren

Alexia Putellas met haar Gouden Bal.

Volgens Vanbeveren heeft ook Catarina Macario een belangrijke rol nu zaterdag. "Zij zal op rechts waarschijnlijk tegenover Fridolina Rolfö staan, en die beschouw ik toch een beetje als de zwakke plek bij Barca. Ze speelt als linksachter, maar is eigenlijk middenveldster."

"Macario heeft de sleutel dus misschien wel in handen. Ze is technisch heel goed en creëert makkelijk kansen. Ze kan profiteren van de defensieve onzekerheid van Rolfö", verklaart ze. Bij Barca is het dan weer uitkijken naar de huidige Gouden Bal Alexia Putellas. Op haar 28e is Putellas de beste voetbalster ter wereld. Met haar 10 doelpunten is ze ook gedeeld topschutter in deze Champions League-campagne. "Ze is heel belangrijk op die nummer 10-positie, maar ik vind dat de aandacht soms te veel naar haar gaat", zegt Vanbeveren. "Er is bijvoorbeeld ook Jennifer Hermoso, de spits die heel makkelijk scoort, en ook van de Noorse Graham Hansen ben ik wel fan. Zij vormt samen met Marta Torrejon een heel sterke rechterflank", licht ze toe.

Lyon moet hoge druk zetten en ervoor zorgen dat Barcelona niet in haar spel kan komen. Hermien Vanbeveren

Clash der speelstijlen

Hoewel ze Barcelona licht naar voren schuift als favoriet, ziet Vanbeveren toch ook kansen voor Lyon. "Ze hebben het voordeel van de ervaring en van de fysieke kracht, terwijl Barcelona het moet hebben van het technisch verzorgde spel." "Ik denk dat ze kunnen leren uit de enige verliesmatch van Barcelona dit seizoen, in de terugwedstrijd van de halve finale tegen Wolfsburg. Het is zaak de Catalanen niet in hun spel te laten komen. Ze moeten hoge druk gaan zetten en de duels opzoeken", zegt onze analiste. Hun fysieke kracht biedt ook mogelijkheden op stilstaande fases. "Bij Lyon moeten we dan vooral kijken naar Wendie Renard, de grote verdediger. Ik ben zelf niet zo fan van haar speelstijl, maar ze is erg belangrijk. Ze scoort ook geregeld belangrijke goals."

Wendie Renard is een wapen op stilstaande fases.

Jassina Blom over Barcelona: "Ze nemen geen snipperdagen"

Jassina Blom, speelster bij de Red Flames en Tenerife, speelde in de competitie al twee maal tegen Barcelona. Zij ziet de Catalanen ook als favoriet. "Ik heb het gevoel dat Lyon de laatste jaren net iets minder is." Blom is onder de indruk van Barcelona: "Ze nemen geen enkele snipperdag. Die ploeg is geen los zand, maar echt een goed collectief van allemaal technisch sterke speelsters. Het is cruciaal dat Lyon scherp kan starten en hoge druk kan ontwikkelen", voegt ze eraan toe.