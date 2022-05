Janice Cayman, een Belgische in de Champions League-finale: "Ik ben klaar om te knallen"

Janice Cayman en haar ploegmaats van Lyon vertoeven sinds gisteren in Turijn, waar ze rustig kunnen toeleven naar de finale van zaterdag. "Vrijdag zullen we nog wat video bekijken en trainen in het stadion. Zaterdag gaat de focus op de wedstrijd, zodat we om 19 uur klaar zijn om ertegenaan te gaan", vertelt Cayman. Onze landgenote ontbrak in de halve finales tegen PSG door een kuitblessure. "Maar nu ben ik helemaal genezen. Ik ben klaar om te knallen. Het gevoel is heel goed. Ik heb echt zin om eraan te beginnen." Cayman was er ook bij toen Lyon in 2020 de Champions League won, al kwam ze toen niet van de bank. "Ik was natuurlijk heel blij om deel te kunnen uitmaken van het team, maar als voetballer wil je altijd op het veld staan." "Ik hoop dat ik dit keer wel in actie mag komen. Ik kan niet meer doen dan alles te geven op de training en tonen dat ik er klaar voor ben."

"Droomfinale tussen twee topteams"

Lyon won 5 keer op een rij de Champions League, een reeks die vorig seizoen doorbroken werd door FC Barcelona. De titelverdediger is ook zaterdag de tegenstander voor Cayman en co.



"Ik denk dat het wel een droomfinale is tussen twee topteams die allebei een heel sterk seizoen gespeeld hebben. Het is leuk dat we in de finale tegenover elkaar staan", vindt Cayman.



"Barcelona heeft misschien het momentum, het zal aan ons zijn om dat af te pakken. Het is een heel dynamische ploeg, met veel positiewisselingen. Het zal voor ons heel belangrijk zijn om niet uit te stappen en zo ruimtes weg te geven. Daar moeten we goed voor opletten."



Wat kan Lyon daar tegenoverstellen? "Wij hebben kwaliteiten in elke linie. Aanvallend zijn we heel gevaarlijk en ook verdedigend zijn we heel sterk. Met Wendie Renard hebben we ook een speelster die er op stilstaande fases echt bovenuit steekt."



"Invallen en scoren? Daar teken ik voor", lacht Cayman. "De Champions League is op clubniveau het allerhoogste wat je kunt bereiken. Dit zijn echt de wedstrijden waarvoor je het doet."