Zizou Bergs voor kwalificaties Roland Garros: "Hoofdtabel halen, is een kinderdroom"

Zizou Bergs (ATP-198) moet het in de 1e ronde van de kwalificaties in Parijs opnemen tegen de 32-jarige Jason Jung (ATP-250) uit Taiwan. De 22-jarige Belg kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd. "Ik ben niet te relaxed, dat zou geen goed teken zijn. Ik heb wel wat druk en stress nodig om te presteren. Het spanningsniveau zit wel op peil. Ik heb er zin in", vertelt Bergs aan Sporza. "Ik denk dat ik de capaciteiten heb om op gravel het spel te dicteren tegen Jung en zo hopelijk de zege binnen te halen. Ik heb wel gezien dat hij in staat is om zijn spel aan te passen aan gravel. Ik ga uit van mijn eigen sterkte. De hoofdtabel halen zit er zeker in. Ik heb op de Challengers al bewezen dat ik 3x op rij kan winnen."

De hoofdtabel op een grandslamtoernooi, dat zou voor Bergs een primeur zijn. "Een eerste grandslam, dat spookt toch wel wat door mijn hoofd. Dat is een kinderdroom", bekent hij. "In mijn carrière zou het ook een logische stap zijn. Ik wil naar de top 100. Ik geloof dat ik op de juiste weg ben."



Toch wil Bergs voorlopig niet te ver vooruit kijken. "Ik heb bewust niet naar de volledige loting van de kwalificaties gekeken, alleen naar mijn tegenstander in de 1e wedstrijd. Ik bekijk het ronde per ronde", aldus Bergs, die in de aanloop naar Roland Garros kreeg af te rekenen met een virale infectie.



"Ik heb 10 dagen op de sofa gelegen. Vorige week in Duitsland voelde ik me nog niet optimaal, maar nu heb ik het gevoel dat alles op zijn plaats begint te vallen. Ik denk dat ik optimaal aan de start kom in Parijs."