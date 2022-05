Gaël Monfils moet verstek laten gaan voor Roland Garros met hielblessure

Gaël Monfils, de nummer 22 van de wereld, is de hoogst geklasseerde Fransman op de WTA-ranking. Maar de 35-jarige tennisser zal er dus niet bij zijn op Roland Garros door een hielblessure, die hem ook al parten speelde in Monte Carlo en Barcelona. Voor de toernooien van Rome en Lyon paste hij.



"Het hielspoor aan mijn rechterenkel zorgt ervoor dat ik niet goed kan bewegen op de baan", klinkt het. "Ik heb besloten deze week een kleine ingreep te ondergaan, alvorens opnieuw in competitie uit te komen."



Monfils won dit seizoen tot dusver één ATP-titel, in januari in Adelaide (hardcourt). In totaal won hij tijdens zijn carrière 11 ATP-toernooien. Op Roland Garros was zijn beste prestatie een stek in de halve finales, in 2008.